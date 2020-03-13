Немецкая биатлонистка Денизе Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира

В финском Контиолахти продолжается восьмой, заключительный в этом сезоне этап Кубка мира по биатлону. Гонку на 7,5 км выиграла немецкая спортсменка Денизе Херманн. Сильнейшая из россиянок Лариса Куклина заняла седьмое место.

Один промах не помешал Денизе Херманн выиграть гонку с результатом 20:00.5. Ее соотечественница Франциска Пройсс проиграла победительнице 29,1 секунды. На третьем месте норвежка Тириль Экхофф, отставшая от Херманн на 32,3.

Лариса Куклина безупречно отработала на стрельбище, шла по дистанции с третьим результатом, но на финише е не хватило сил. В итоге седьмое место. 23-й результат у Ирины Старых. Светлана Миронова завершила спринт на 43 месте, а Екатерина Юрлова-Перхт – на 46. Кристина Резцова расположилась на 64 строчке итогового протокола.