На Costa Magica оказались 38 россиян

Число россиян на борту круизного лайнера Costa Magica, стоящего у острова Мартиника в Карибском море, составляет 38 человек.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в российском посольстве в Париже.

Отмечается, что 8 россиян являются членами экипажа судна и 30 пассажирами.

В свою очередь в компании-операторе круизов Costa Crociere рассказали, что на лайнере коронавирус обнаружен у финского туриста и матроса из Индонезии.

Отмечается, что судно, на борту которого находятся 2309 пассажиров и 960 членов экипажа, пока не получило разрешение на высадку туристов в порт.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина подчеркнула, что местные власти не дают разрешение на высадку пассажиров еще нескольким круизным лайнерам.

Что касается Costa Magica, то по словам Тюриной, на его борту находятся россияне из Москвы, Петербурга и Ижевска. Она сообщила, что каждому пассажиру переведено на депозит по 450 евро, чтобы они могли расплачиваться за покупки и услуги на борту.

Тюрина проинформировала, что компания взяла на себя отправку пассажиров домой, поскольку свои рейсы они пропустили.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В более, чем 110 государствах уже более 125 тысяч человек заражены вирусом, более 70 тысяч выздоровели, более 5 тысяч умерли.