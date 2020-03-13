Услуги корпоративных юристов стали более востребованными на фоне вспышки коронавируса

Корпоративные юристы стали в последнее время крайне востребованными во всем мире из-за вспышки коронавируса, поскольку компании ищут способы по расторжению контрактов или предотвращению развала сделок, пишет The Financial Times.

Юристы заявили, что они столкнулись с увеличением числа звонков и запросов со стороны клиентов на 25 и более процентов в результате юридических проблем, связанных с этой вспышкой.

"Мы здесь на неизведанной территории, — говорит Аойф Кин, партнер по спорам в Seddons. — Насколько я помню, ничто не имело такого же влияния на бизнес-контракты и цепочки поставок".

Компании обращаются к форс-мажорным оговоркам в контрактах, которые позволяют им отклонять или задерживать выполнение заказов. Большинство подобных случаев происходили из-за действий китайских компаний.

Крупные международные юридические фирмы, в том числе Skadden, Paul Weiss и Linklaters, заявили, что их адвокаты принимают звонки от клиентов по сделкам с нарушенными цепочками поставок или слияниям и поглощениям, которые находятся под угрозой.

Компании также спрашивают о возможности добавить положение о вспышки коронавируса в рабочие контракты, которое учитывает карантинный отпуск, оплату больничных и обязательства работодателей по защите своих работников.