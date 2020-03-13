Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Американский лидер должен выступить на пресс-конференции, посвященной вирусу, в 15:00 по вашингтонскому времени (22:00 мск). Ожидается, что тогда он и объявит о режиме ЧС.

Тем временем стало известно об экстренном совещании в Белом доме. По данным "Интерфакса", его собрали после того, как СМИ сообщили о заражении коронавирусом бразильского лидера Жаира Болсонару. Ранее президент Бразилии встречался с Трампом, и последний отказался сдавать анализы после встречи. Впрочем, сам Болсонару уже опроверг информацию о наличии у него коронавируса: по его словам, соответствующий тест показал отрицательный результат.

В США коронавирусом заразились более 1,7 тысячи человек, минимум 40 человек скончались. О чрезвычайном положении объявили около половины штатов. Общее число заразившихся в мире превысило 132 тысячи человек.