Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Редакция журнала Computerworld составила список производителей, которые оперативнее всего рассылают новые версии Android на свои устройства. Сроки выхода обновлений были проанализированы спустя полгода после релиза Android 10.

Лидером в этом рейтинге, что неудивительно, стала компания-разработчик операционной системы Google: приоритетный доступ к новейшей версии Android имеют её собственные смартфоны Pixel. За шесть месяцев апдейт успели получить не только актуальные модели, но даже самый первый "пиксельфон" и Pixel 3a среднего уровня, за что компания удостоилась оценки A (100%).

Вторым по скорости распространения "десятки" стал OnePlus. Китайский бренд, который начал "накатывать" новую версию уже через 18 дней после официального релиза, получил оценку B (85%).

"Бронзу" с оценкой D+ (68%) неожиданно взяла Samsung, хотя компания никогда не славилась оперативностью. Корейскую фирму нередко критиковали за задержку обновления прошивки даже для флагманских устройств, однако в этом году производитель вернулся к своему же темпу 2014-го. Как подчеркнули в Computerworld, модели Galaxy S10 и Galaxy Note 10 получили новую версию Android уже в декабре.

LG удостоили четвертой строчки с оценкой F (43%), а самыми медлительными признали HTC и Motorola - обе получили оценку F (0%). Android 10 для флагманских моделей эти компании не выпустили до сих пор.