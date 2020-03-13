13 марта 202019:11

Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Редакция журнала Computerworld составила список производителей, которые оперативнее всего рассылают новые версии Android на свои устройства. Сроки выхода обновлений были проанализированы спустя полгода после релиза Android 10.

Лидером в этом рейтинге, что неудивительно, стала компания-разработчик операционной системы Google: приоритетный доступ к новейшей версии Android имеют её собственные смартфоны Pixel. За шесть месяцев апдейт успели получить не только актуальные модели, но даже самый первый "пиксельфон" и Pixel 3a среднего уровня, за что компания удостоилась оценки A (100%).

Вторым по скорости распространения "десятки" стал OnePlus. Китайский бренд, который начал "накатывать" новую версию уже через 18 дней после официального релиза, получил оценку B (85%).

"Бронзу" с оценкой D+ (68%) неожиданно взяла Samsung, хотя компания никогда не славилась оперативностью. Корейскую фирму нередко критиковали за задержку обновления прошивки даже для флагманских устройств, однако в этом году производитель вернулся к своему же темпу 2014-го. Как подчеркнули в Computerworld, модели Galaxy S10 и Galaxy Note 10 получили новую версию Android уже в декабре.

LG удостоили четвертой строчки с оценкой F (43%), а самыми медлительными признали HTC и Motorola - обе получили оценку F (0%). Android 10 для флагманских моделей эти компании не выпустили до сих пор.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

19:19

ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии

19:07

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

18:54

COVID-19 у бразильского президента все же нет

18:37

ЕС продлил санкции против россиян

18:25

Новую инфекцию завезли в Венесуэлу

17:43

Первый тест показал наличие коронавируса у президента Бразилии

17:12

Россияне застряли на "коронавирусном" лайнере в Карибском море

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии

ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии

26 минут назад
На Costa Magica оказались 38 россиян

На Costa Magica оказались 38 россиян

48 минут назад
Новые случаи коронавируса в Москве: заразились четверо взрослых и ребенок

Новые случаи коронавируса в Москве: заразились четверо взрослых и ребенок

36 минут назад
ЕС продлил санкции против россиян

ЕС продлил санкции против россиян

1 час назад

Трансляции

Завтра, 14 марта

10:00

Заседание Совета Федерации
Все трансляции
Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

39 минут назад
Актер снял на видео умершую от коронавируса сестру и пожаловался на похоронные службы

Актер снял на видео умершую от коронавируса сестру и пожаловался на похоронные службы

1 час назад
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

7 часов назад
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

6 часов назад
В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

2 часа назад
Мишустин о ситуации в регионах: решение таких проблем откладывать нельзя

Мишустин о ситуации в регионах: решение таких проблем откладывать нельзя

4 часа назад
COVID-19 у бразильского президента все же нет

COVID-19 у бразильского президента все же нет

31 минута назад
Путин и Бибилов встретились в Кремле

Путин и Бибилов встретились в Кремле

3 часа назад
Коронавирус на Украине: первая смерть и закрытие границы

Коронавирус на Украине: первая смерть и закрытие границы

2 часа назад
Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

3 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

4 часа назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

11.03.2020 19:28
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

6 минут назад
Программу этапа Кубка мира по биатлону сократят из-за короновируса

Программу этапа Кубка мира по биатлону сократят из-за короновируса

24 минуты назад
АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

37 минут назад
Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

49 минут назад
Новую инфекцию завезли в Венесуэлу

Новую инфекцию завезли в Венесуэлу

1 час назад
Немецкая биатлонистка Денизе Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира

Немецкая биатлонистка Денизе Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира

1 час назад
Депутат Катасонов поделился результатами анализа на коронавирус

Депутат Катасонов поделился результатами анализа на коронавирус

1 час назад
Чернякова возглавила ФОМС, Стадченко перешла в ФМБА

Чернякова возглавила ФОМС, Стадченко перешла в ФМБА

1 час назад
Дезинфекция и отмена мероприятий: профилактика коронавируса в столице

Дезинфекция и отмена мероприятий: профилактика коронавируса в столице

1 час назад
Итальянцы сделали из русской "Буханки" классный автокемпер Matrioshka

Итальянцы сделали из русской "Буханки" классный автокемпер Matrioshka

1 час назад
Запертые на карантин жители Италии выходят на балконы и поют. Видео

Запертые на карантин жители Италии выходят на балконы и поют. Видео

2 часа назад
Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

2 часа назад
Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

2 часа назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

2 часа назад
Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

2 часа назад
Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

3 часа назад
СМИ: власти Японии готовят меры для поддержки экономики при отмене Олимпиады

СМИ: власти Японии готовят меры для поддержки экономики при отмене Олимпиады

3 часа назад
МИД: мировой кризис вызван несоблюдением международного права, а не коронавирусом

МИД: мировой кризис вызван несоблюдением международного права, а не коронавирусом

3 часа назад
Российские и турецкие военные договорились о патрулировании трассы в Идлибе

Российские и турецкие военные договорились о патрулировании трассы в Идлибе

3 часа назад
Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

4 часа назад
Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

4 часа назад
Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

4 часа назад
Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

4 часа назад
Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

4 часа назад
Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

5 часов назад
Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

5 часов назад
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

6 часов назад
В России изменится стоимость ОСАГО: нарушители ПДД будут платить больше

В России изменится стоимость ОСАГО: нарушители ПДД будут платить больше

6 часов назад
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

7 часов назад
В выходные зима заглянет попрощаться

В выходные зима заглянет попрощаться

10 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку