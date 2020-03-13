13 марта 202022:26

У амурского тигра, названного в честь радиостанции "Маяк", появится новый вольер

У амурского тигра, названного в честь радиостанции "Маяк", появится новый вольер в барнаульском зоопарке. Его размер составит 600 квадратных метров, передает ГТРК "Алтай".

Маленького хищного котенка привезли в зоопарк летом как раз в день рождения любимого радио. Сотрудники зоопарка восприняли это как знак, и тигр получил имя Маяк. Кстати, огромный вольер полагается редкому зверю по закону, принятому в нашей стране в конце 2019 года. В нормативном документе даны четкие нормативы, касающиеся размеров клеток, ширины прутьев и других существенных деталей жилья для разных видов животных.

В ближайшее время сотрудники зоопарка планируют заняться поиском подруги для Маяка. И тогда на новой территории появится еще один большой вольер. А пока одинокий тигр ждет новоселья. Переезд, скорее всего, состоится в августе. Тогда же зоопарк отметит свое десятилетие.

Текст: ГТРК "Алтай"

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