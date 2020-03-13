АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

Российская Niva должна сменить логотип Chevrolet на более актуальный значок Lada, ведь тольяттинский автогигант стал полноправным владельцем некогда совместного предприятия "GM-АвтоВАЗ". Причем, одной лишь сменой логотипа дело не ограничится.



Народный внедорожник Niva скоро будет продаваться под брендом Lada. В связи с этим тольяттинский автозавод не просто поменяет решетку радиатора, но и приготовит первый за десятилетие рестайлинг автомобиля.



На публикацию в группе "Нива Шевроле" свежих подробностей об обновлении обратил внимание портал Лада.Онлайн. Если верить очевидцу, которому удалось увидеть кузов доработанной Lada Niva, внедоржник получит новое оформление передней части в Х-стилистике, как у моделей Vesta и Xray.



"Сегодня стал свидетелем загрузки кузова обновлённой Нивы для транспортировки на сборку, передок будет в иксовом стиле, остальное без особых изменений:возможно обвес немного изменят судя по отверстиям в кузовных панелях. Фото сделать не получилось, ибо чревато неприятностями. Надеюсь вскоре увидеть авто в сборе", — поясняет очевидец, приметивший "Ниву" на территории НТЦ АвтоВАЗ.

Можно предположить, что помимо решетки и бампером видоизмениться могут и другие кузовные элементы. А вот будут ли какие-то дополнения в интерьере, пока большой вопрос. По предварительным данным, обновленный вариант Lada Niva могут показать до конца 2020 года.