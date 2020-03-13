Канадский премьер, чья жена заболела коронавирусом, обратился к нации

Я хорошо себя чувствую. У меня нет симптомов коронавируса COVID-19. С таким обращением к канадцам выступил премьер-министр страны Джастин Трюдо. В связи с пандемией коронавируса Трюдо попросил канадцев не покидать без необходимости пределы страны. Обращение Джастина Трюдо к нации транслировали все телеканалы Канады.

Канадский премьер, который объявил о добровольном уходе на карантин после того, как короновирус обнаружили после поездки в Великобританию у его жены Софи, пообещал канадской экономике бюджетные меры стимулирования. Он заверил, что они будут значительными, сообщает РИА Новости.

"Мы принимаем все необходимые меры, заверил своих соотечественников Джастин Трюдо. Он признал, что канадцы ощущают трудности из-за коронавируса, но пообещал сделать все возможное для помощи пострадавшим из-за вируса.

Заявление о том, что он не болен коронавирусом сделал президент Бразилии Жаир Болтосару. В Германии число инфицированных за день выросло вдвое – с полутора до трех тысяч человек. Всего в мире коронавирус подцепили более 158 тысяч человек, более 5 тысяч пациентов от него погибли. Впервые вирус обнаружен в Венесуэле и Эфиопии.

Центром пандемии Всемирная организация здравоохранения объявила уже не Китай, а Европу.

На 11 человек стало больше заболевших за день в России. Всего в России зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, в том числе один ребенок. Семеро пациентов уже излечились. Но первый смертельный случай зафиксирован на Украине. Здесь умерла от вызванных коронавирусом осложнений 71-летняя женщина.