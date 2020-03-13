13 марта 202021:30 Ярослав Красиенко

Еще не конец: шторм в Москве утихать не собирается

Еще не конец: шторм в Москве утихать не собирается

Сотни поваленных деревьев, светофоров и рекламных щитов: Москва под ударом стихии. Штормовой ветер, бушующий в столичном регионе уже сутки, стал причиной гибели одного человека, еще семеро получили травмы. МЧС организовало оперативный штаб.

Еще утром многие не понимали масштаба стихии, а потом началось по всему городу – один за другим падали светофоры, фонарные столбы, дорожные знаки, ураган срывал с домов кровлю и облицовку.

Скорость ветра – 25 метров в секунду. Деревья выворачивало с корнем и ломало пополам. Об опасности москвичей предупредили заранее, экстренными сообщениями прерывали эфиры телеканалов.

МЧС предупреждало не зря: повалено больше 200 деревьев. Всего в Москве и области повреждения получили 80 машин. Людей просили не покидать капитальные строения и не оставлять детей без присмотра.

Настоящая драма разыгралась в Сокольниках: дерево, не выдержав бури, переломилось и рухнуло на проезжающий автомобиль. Водитель погиб мгновенно, неуправляемый внедорожник протаранил еще две машины.

Тополь, который рухнул и убил человека, был явно больным. Внутри него пустоты, а ствол фактически полностью сгнил, и очевидно, что специалисты уже обращали на него внимание – на нем есть следы от спиленной ветки. Теперь эксперты будут выяснять, нужно ли было полностью удалить это дерево.

От падения рекламных щитов и металлических заборов получили травмы семь человек, в том числе ребенок. Среди пострадавших – чемпионка России по ножевому бою Вероника Муха. На нее упала магазинная вывеска, девушка чудом выжила.

"Она сейчас находится в реанимации, и ей делают операцию", – рассказал руководитель школы ножевого боя, где занималась спортсменка, Сергей Перелыгин.

На улицах весь день работают сотни специалистов городских служб – спасатели, полицейские, электрики, сотрудники ЦОДД. В столичном МЧС действует оперативный штаб.

"Мы начали оповещать с ночи и со вчерашнего вечера предупредили работников парков, патрульно-постовые службы, постоянно шло информирование граждан, – сказал мэр Москвы Сергей Собянин. – Тем не менее, как вы видите, жертв не удалось избежать в силу того, что город огромен, движение людей не прекращается, движение машин не прекращается".

В Москве все еще сохраняется "оранжевый" уровень погодной опасности. Горожан просят по возможности не выходить на улицу. Сильный ветер с резким похолоданием ожидается и 14 марта.

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