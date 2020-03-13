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Коронавирус 4 минуты назад

13 марта 202021:53 Дарья Окунева

Мыть руки и протирать гаджеты: в Москве принимают меры против вируса

Мыть руки и протирать гаджеты: в Москве принимают меры против вируса

Столичная школа в Раменках закрылась на карантин из-за коронавируса. Инфекцию выявили у одной из учениц, которая недавно вернулась из Италии. А гимназия в Подмосковье перешла на дистанционное обучение из-за того, что наличие вируса подозревают у родителя школьника.

На лицо — маску, на руки — перчатки. Только после этого можно постучать.

Анна — сотрудник МФЦ, но сейчас разносит больничные листы тем, кто недавно вернулся из охваченных эпидемией стран. Режим карантина — поэтому и говорят через дверь: "Соблюдайте режим изоляции и хорошего дня".

Уже в подъезде средства защиты — в герметичный пакет. На себя — новые. Работает по 12 часов.

За больничным на горячую линию обратилось уже более 5 тысяч москвичей. Еще 13 тысяч сообщили, что выезжали в опасные регионы. Их поставили на учет.

"Это, конечно же, гораздо меньше, чем число людей, которые вернулись из Европы. Я сейчас обращаюсь к ним — очень прошу вас находиться в режиме самоизоляции дома", — заявила Анастасия Ракова. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Дмитрий Михайлин прилетел из Испании и сразу заперся дома. Начальник разрешил работать удаленно.

Не почувствовал никаких ущемлений себя – встал, тапочки надел и уже на работе", — рассказал Дмитрий.

Бизнес в Москве ситуацию понимает. Это маленькая юрфирма: закупили градусники. А это крупный кондитерский комбинат: всем рабочим меряют темперу на входе.

"Каждый сотрудник должен предупредить о плохом самочувствии и будет направлен на лечение по месту жительства", — говорит Татьяна Полех, главный врач кондитерского комбината.

В поликлиниках тоже встречают с термометром. Если жар — выдают маску и провожают в отдельный кабинет.

"Вы выезжали за последние 14 дней за границу?" – говорит регистраторша.

Этот вопрос теперь задают при вызове врача на дом. Если не был — приедет терапевт. Число выездных бригад увеличено почти на 1000. Если был — уже скорая в специальной защите.

Тех, кто точно контактировал с зараженными, на карантин отправляют в инфекционный бокс в Царицыно.

Это Айдан Салахова — известный галерист и художник. Против изоляции на две недели не возражает: "Мне дали, пока мои вещи на обработке, какой-то мужской костюм".

С подозрением на коронавирус в Москве госпитализирован и подросток. Школу в Раменках, где он учился закрыли на карантин.

Директор другой школы — уже в Подмосковье — переводит занятия в онлайн.

"Это связано с тем, что один из родителей госпитализирован с подозрением на короновирус", — пояснила Майя Майсурадзе, директор областной гимназии имени Е. М. Примакова.

Теперь не только общественный транспорт, машины каршеринга дезинфицируют.

В столичном метро пассажирам начали измерять температуру дистанционно, с помощью тепловизора. Это мера мониторинга эпидемиологической ситуации в городе. Пока.

Если Роспотребнадзор потребует — здесь уже готовы направлять пассажиров с температурой на медосмотр.

Мобилизованы все больницы города. Подготовлены более 5 тысяч аппаратов ИВЛ и несколько десятков систем оксигенации — для самых тяжелых случаев. Однако в Роспотребнадзоре подчеркивают: пока сдержать вирус в наших руках. Их нужно просто чаще мыть. А заодно и регулярно дезинфировать гаджеты — спиртом.

"Это дает достаточно надежную гарантию, что источником заражения он не будет", — говорит Михаил Лебедев, эксперт центра молекулярной диагностии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Пока в Москве официально подтверждено 24 случая заражения коронавирусом.

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