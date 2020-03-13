Ураганный ветер оставил без электричества шесть районов Владимирской области

Ураганный ветер оставил без электричества шесть районов во Владимирской области. Как сообщает ГТРК "Владимир", стихия разбушевалась по всему региону.

Обесточены оказались Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский, Петушинский, Селивановский, Собинский, Судогодский районы. Работы по восстановлению энергоснабжения ведут специалисты филиала "Владимирэнерго". Ликвидацией локальных отключений, в первую очередь, в социально значимых объектах, занимается 12 бригад, это 44 человека и 14 единиц техники.

Соцсети жителей заполнились снимками последствий урагана. Среди самых популярных объектов — пострадавшие от стихии крыши. Штормовой ветер срывал их не только с частных домов, пострадали и многоэтажки. Повалены деревья, столбы. В Добром рядом с детской больницей не выдержал напора ветра светофор. В Муроме пострадал балкон жилого дома. Упавшее с восьмого этажа остекление чуть не повредило автомобиль, передает Муром24.

К счастью, пострадавших среди жителей нет. Региональное управление МЧС предостерегает жителей региона: сильный ветер задержится до полуночи.