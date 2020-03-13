Российские биатлонистки завоевали максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира

Женская сборная России по биатлону проведет следующий сезон Кубка мира с максимальным представительством. Со следующего сезона квота России будет составлять шесть человек вместо пяти, как было в нынешнем сезоне.

Это стало известно после того, как были отменены последний этап Кубка мира и воскресные смешанные эстафеты. В пятницу состоялся спринт – заключительная дисциплина, которая идет в зачет турнира.

Россиянки завершили выступления в текущем сезоне на пятом месте, набрав 6479 очков. Именно попадание в пятерку лучших и гарантирует наибольшее представительство спортсменов на следующий сезон Кубка мира.

Помимо России по шесть человек будут представлены команды Норвегии, Германии, Франции и Швеции.