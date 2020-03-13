Уфимские пожарные борются с крупным пожаром в усадьбе Бухартовских

Уфимские пожарные продолжают бороться с крупным пожаром в усадьбе Бухартовских. Этот городской ансамбль — в списке объектов культурного наследия республики. Здание принадлежит администрации Уфы, сейчас оно пустует.

Как уточняет ГТРК "Башкортостан", пожар в здании вспыхнул сегодня вечером. В тушении принимают участие более тридцати человек, 11 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг, прокомментировали ЧП в региональном управлении МЧС. По последним данным, огнем охвачено вся площадь усадьбы, это более 250 кв.м. К счастью, пострадавших нет.

Двухэтажный памятник архитектуры в центре Уфы был построен в конце XIX века. Относится к числу исторических и архитектурных достопримечательностей столицы Башкотостана.