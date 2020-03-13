13 марта 202021:29

"Динамо" обыграло "Ахмат" в стартовом матче 22 тура чемпионата России

Российская футбольная Премьер-Лига

В Грозном матчем "Ахмата" и московского "Динамо" стартовал 22 тур чемпионата России по футболу. Победу во встрече одержали футболисты из столицы России. Матч завершился с минимальным счетом 3:2 в пользу бело-голубых.

Счет был открыт хозяевами поля уже на десятой минуте после точного удара Одисе Роши. Но динамовцы смогли отыграться благодаря голу Константина Рауша. Далее "динамовец" Максимилиан Филипп реализовал пенальти, Дмитрий Скопинцев упрочил преимущество гостей. "Ахмат" смог сократить отставание до 2:3 после гола Дениса Глушакова, но на большее хозяев уже не хватило.

Благодаря выездной победе "Динамо" набрало 30 очков и поднялось на шестую строчку таблицы премьер-лиги. "Ахмат" же с 20 баллами занимает последнее место.

Сейчас

20:18

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

19:19

ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии

19:07

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

18:54

COVID-19 у бразильского президента все же нет

18:37

ЕС продлил санкции против россиян

18:25

Новую инфекцию завезли в Венесуэлу

17:43

Первый тест показал наличие коронавируса у президента Бразилии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

1 час назад
На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

1 час назад
Старый Свет готовится к потерям: осложнения после коронавируса могут быть страшнее болезни

Старый Свет готовится к потерям: осложнения после коронавируса могут быть страшнее болезни

1 час назад
На Costa Magica оказались 38 россиян

На Costa Magica оказались 38 россиян

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 14 марта

10:00

Заседание Совета Федерации
Все трансляции
Российские биатлонистки завоевали максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира

Российские биатлонистки завоевали максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира

1 час назад
Мыть руки и протирать гаджеты: в Москве принимают меры против вируса

Мыть руки и протирать гаджеты: в Москве принимают меры против вируса

19 минут назад
Погоня за частицей Бога: новосибирские физики модернизируют швейцарский коллайдер

Погоня за частицей Бога: новосибирские физики модернизируют швейцарский коллайдер

26 минут назад
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

8 часов назад
В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

4 часа назад
Еще не конец: шторм в Москве утихать не собирается

Еще не конец: шторм в Москве утихать не собирается

42 минуты назад
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

10 часов назад
"Динамо" обыграло "Ахмат" в стартовом матче 22 тура чемпионата России

"Динамо" обыграло "Ахмат" в стартовом матче 22 тура чемпионата России

43 минуты назад
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по "Евровидению"

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по "Евровидению"

2 часа назад
Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

5 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

6 часов назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

11.03.2020 19:28
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
"Мы знали и боялись этого": Макрон объявил об ужесточении мер

"Мы знали и боялись этого": Макрон объявил об ужесточении мер

1 час назад
Канадский премьер, чья жена заболела коронавирусом, обратился к нации

Канадский премьер, чья жена заболела коронавирусом, обратился к нации

1 час назад
Летнюю конференцию Apple проведут в онлайне из-за коронавируса

Летнюю конференцию Apple проведут в онлайне из-за коронавируса

1 час назад
Помпео обсудил с Макеем поставки американской нефти в Белоруссию

Помпео обсудил с Макеем поставки американской нефти в Белоруссию

2 часа назад
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

2 часа назад
Программу этапа Кубка мира по биатлону сократят из-за короновируса

Программу этапа Кубка мира по биатлону сократят из-за короновируса

2 часа назад
COVID-19 у бразильского президента все же нет

COVID-19 у бразильского президента все же нет

2 часа назад
АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

2 часа назад
Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

2 часа назад
Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

3 часа назад
ЕС продлил санкции против россиян

ЕС продлил санкции против россиян

3 часа назад
Немецкая биатлонистка Денизе Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира

Немецкая биатлонистка Денизе Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира

3 часа назад
Чернякова возглавила ФОМС, Стадченко перешла в ФМБА

Чернякова возглавила ФОМС, Стадченко перешла в ФМБА

3 часа назад
Актер снял на видео умершую от коронавируса сестру и пожаловался на похоронные службы

Актер снял на видео умершую от коронавируса сестру и пожаловался на похоронные службы

3 часа назад
Итальянцы сделали из русской "Буханки" классный автокемпер Matrioshka

Итальянцы сделали из русской "Буханки" классный автокемпер Matrioshka

3 часа назад
Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

4 часа назад
Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

4 часа назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

4 часа назад
Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

5 часов назад
Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

5 часов назад
Российские и турецкие военные договорились о патрулировании трассы в Идлибе

Российские и турецкие военные договорились о патрулировании трассы в Идлибе

6 часов назад
Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

6 часов назад
Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

6 часов назад
Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

6 часов назад
Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

6 часов назад
Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

6 часов назад
Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

7 часов назад
Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

7 часов назад
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

9 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку