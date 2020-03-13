"Динамо" обыграло "Ахмат" в стартовом матче 22 тура чемпионата России

В Грозном матчем "Ахмата" и московского "Динамо" стартовал 22 тур чемпионата России по футболу. Победу во встрече одержали футболисты из столицы России. Матч завершился с минимальным счетом 3:2 в пользу бело-голубых.

Счет был открыт хозяевами поля уже на десятой минуте после точного удара Одисе Роши. Но динамовцы смогли отыграться благодаря голу Константина Рауша. Далее "динамовец" Максимилиан Филипп реализовал пенальти, Дмитрий Скопинцев упрочил преимущество гостей. "Ахмат" смог сократить отставание до 2:3 после гола Дениса Глушакова, но на большее хозяев уже не хватило.

Благодаря выездной победе "Динамо" набрало 30 очков и поднялось на шестую строчку таблицы премьер-лиги. "Ахмат" же с 20 баллами занимает последнее место.