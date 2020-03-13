Коронавирус отменил весеннюю сессию ПАСЕ

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы отменена. Она должна была пройти с 20 по 24 апреля 2020 года в Страсбурге. Но вмешался коронавирус COVID-19.

"Меры безопасности прежде всего", — подчеркнул председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщая новость об отмене сессии.

В Москве необходимость принятия профилактических мер для предотвращения дальнейшего распространения вируса считают закономерным, сообщает ТАСС. Тем более, что Всемирная организация здравоохранения признала распространение вируса пандемии, а ее эпицентром – Европу.

О вспышке коронавируса ВОЗ в декабре 2019 года уведомил Пекин. Для борьбы с инфекцией на карантин был отправлен 12-миллионный Ухань. Сейчас в Ухане за сутки фиксируется всего 5 новых случаев заражения.

Но инфекция распространилась по 120 странам. Заразились более 138 тысяч человек, более пяти тысяч пациентов стали жертвами нового заболевания. В России зарегистрировано 45 случаев заражения. Днем ранее из было 28. Хорошая новость — из больниц выписаны семеро пациентов, они излечились от инфекции. Для профилактики коронавируса медики рекомендуют мыть руки и протирать спиртом гаджеты.