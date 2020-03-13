В Италии за сутки число жертв коронавируса выросло на четверть

Второе место по числу заболевших коронавирусом COVID-19 после Китая удерживает Италия. Здесь коронавирус подкосил более 17 тысяч 600 человек. Но есть и более печальная новость: за сутки число жертв коронавируса в на Апеннинском полуострове выросло на четверть. В пятницу, 13 марта, в Италии от инфекции умерло 250 человек. Заболевание унесло жизни 1266 человек.

За сутки в Италии вирус подхватили более двух тысяч человек. Это превышает общее число выздоровевших за все время эпидемии – 1439 пациентов, сообщает "Интерфакс". За сутки же поправились всего 181 человек.

Больше всего заболевших в Ломбардии – более 7,7 тысячи человек, в Эмилии-Романье – две тысячи заболевших, в Венето чуть более 1400 пациентов.

Итальяянцев призывают без необходимости не покидать свои дома, закрыты музеи, театры и концертные залы, не работают кинотеатры, закрыты университеты и школы. Кроме того, замок повешен на двери большинства магазинов. Работают только супермаркеты и аптеки.

Все парки в городе с 14 марта распорядился закрыть мэр Милана Джузеппе Сала. А в Риме введен комендантский час для общественного транспорта – автобусы ходят только до 21 часа.

В Страсбурге из-за коронавируса отменена апрельская сессия ПАСЕ. Свои границы для иностранцев закрывает из-за COVID-19 Дания. В Испании, где подтвержден 4231 случай заражения коронавирусом, умер 121 человек и 193 выздоровели, также закрываются магазины, школы и другие учебные заведения. Для иностранцев закрывает свои рубежи Польша. Режим чрезвычайного положения с 13 марта ввела Эстония. В Эстонии заболевших 79 человек, среди них один военнослужащий. Первая жертва коронавируса на Украине. Это 71-летняя пенсионерка.

В России 45 случаев заражения, среди них один заболевший ребенок. Школа в в московских Раменках, где он учился, закрыта на карантин.