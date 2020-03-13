Украина закрывает с 17 марта пассажирские полеты с другими странами

Пассажирское сообщение Украины с другими странами будет полностью закрыто в полночь 17 марта — сроком на две недели.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что до конца марта граждане Украины не смогут выезжать с территории страны. При этом он отметил, что у них есть возможность вернуться на родину сухопутным и морским транспортом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку эпидемии коронавируса пандемией. На сегодня случаи инфицирования зафиксированы в 117 странах мира. Число заразившихся составляет более 137 тысяч человек, свыше 5 тысяч скончались, почти 70 тысяч – выздоровели.