Шахматы. Горячкина стала второй на этапе Гран-при FIDE в Лозанне

Россиянка Александра Горячкина заняла второе место на этапе Гран-при Международной шахматной федерации в швейцарском городе Лозанна. После 11 туров она набрала одинаковое количество очков с грузинкой Наной Дзагнидзе, но у той лучше дополнительные показатели.

В заключительном туре этапа Горячкина встречалась как раз с Дзагнидзе, российская шахматистка играла черными фигурами, а партия завершилась ничьей. Не смогли выявить победителя и россиянки Алина Кашлинская с Александрой Костенюк. Они сыграли вничью с китаянкой Цзюй Вэньзцюнь и украинкой Анной Музычук соответственно.

В итоге по итогам швейцарского этапа Гран-при FIDE Горячкина и Дзагнидзе набрали по семь баллов, но в пользу представительницы Грузии сыграли те самые дополнительные показатели. Кашлинская с шестью баллами поделила четвертую-пятую строчки с Музычук, Костенюк замкнула таблицу, набрав четыре очка.