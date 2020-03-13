Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Фуркад объявил о завершении карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона. Свою последнюю гонку 31-летний спортсмен проведет 14 марта, когда выйдет на старт смешанной эстафеты этапа Кубка мира в Контиолахти.

"Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Вспоминаю места, лица, эмоции, сопровождавшие меня по ходу карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществились, — написал француз на своей странице в Facebook. – Оставляю часть своей жизни позади".

В своем личном Twitter он добавил: "Спасибо за приключение. Пришло время прощаться".

Фуркад является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. С семью Большими хрустальными глобусами он также носит звание рекордсмена по числу выигранных Кубков мира подряд. Кроме того, еще 13 раз он выигрывал чемпионаты мира.