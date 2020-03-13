Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации

Общенациональный режим чрезвычайной ситуации ввел в Соединенных Штатах президент Дональд Трамп. Экстренные меры глава Белого дома предпринял для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Для сдерживания инфекции американский Конгресс уже выделил 8,3 миллиарда долларов.

Заявление о введении режима чрезвычайной ситуации Трамп заявил на специально созданной пресс-конференции, которую он анонсировал в своем Twitter, напоминает ТАСС. Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели у себя 24 американских штата. Режим чрезвычайной ситуации позволяет убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/D975UkADhj — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020

С 1976 года режим чрезвычайной ситуации вводился на американской территории около полусотни раз, в том числе после наводнения в Новом Орлеане.

В США подтверждены заражения коронавирусом 1680 человек, умер 41 пациент. В Европе лидером по заболеваемости стала Италия. В России зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписаны семеро излечившихся пациентов. Среди заболевших — один ребенок. Московская школа, в которой он учился, закрыта на карантин. На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.