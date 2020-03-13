  • USD
    74.0274
  • EUR
    83.6584
  • IMOEX
    2316.38
  • RTSI
    991.69
  • DJA
    7519.6
  • NASDAQ
    7874.88
  • BRENT
    35.31
  • ГАЗПРОМ
    166.1
  • Газпрнефть
    286.6
  • Роснефть
    266.25
  • АЛРОСА
    62.79
  • Сбербанк
    198.6
13 марта 202022:53

Коронавирус помешал обострению отношений Ирана и США

Global Look Press

Американские войска в четверг нанесли авиаудар по складам с оружием проиранской шиитской группировки “Катаиб Хезболлах” в Ираке в ответ на произошедший в среду ракетный обстрел военной базы Эт-Таджи, в результате которого погибли два американских военнослужащих и один британский солдат.

В последний раз похожее столкновение привело к опасной эскалации: убийству иранского генерала в Багдаде и массированному ракетному удару Тегерана по американским военным целям в Ираке.

В этот раз обе страны, по всей видимости, больше озабочены распространением нового вирусного заболевания COVID-19, которое вызвало настоящий хаос как в Соединенных Штатах, так и в Иране, пишет The National Interest.

“Ранее сегодня вечером Соединенные Штаты нанесли оборонительные высокоточные удары по объектам “Катаиб Хезболлах” по всему Ираку. Целями этих ударов стали пять складов с оружием, чтобы значительно ослабить ее способность совершать в будущем атаки на силы коалиции, — говорится в заявлении министерства обороны США. — Эти удары носили оборонительный, пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев, которые продолжают атаковать базы с силами коалиции”.

Чуть ранее министр обороны Марк Эспер дал понять, что ответный удар ограничится территорией Ирака: “мы концентрируем наше внимание на группировках, которые находятся в Ираке”.

Трамп приказал ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани в январе после того, как в результате ракетного обстрела в декабре 2019 г. был убит американский переводчик в Ираке. Иран в ответ нанес ракетный удар по американской базе в Ираке. Позже иракские власти усомнились в том, что Тегеран стоял за декабрьским нападением.

В этот раз для Багдада источник нападения очевиден. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдул Махди осудил обстрел боевиков, назвав его “террористическим актом”.

Трамп никак не прокомментировал боевые действия во время своего обращения к нации в среду вечером. Вместо этого он пытался успокоить американцев в связи с распространением опасного вируса, он также объявил о введении запрета на авиасообщение из пораженной COVID-19 континентальной Европы.

"У вируса не будет ни единого шанса одолеть нас, — заявил Трамп. — Ни одна страна не подготовлена так хорошо или более устойчивая, чем Соединенные Штаты”.

Между тем, коронавирус продолжает крайне негативно влиять на американскую экономику: по всей стране закрываются предприятия, отменяются спортивные соревнования и культурные мероприятия, закрываются на карантин школы и университеты. Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи предупредил законодателей в среду, что национальная система тестирования на коронавирус “терпит неудачу” и ситуация “будет ухудшаться".

Иран сталкивается с более масштабной вспышкой болезни. Первоначально Тегеран пытался преуменьшить размер эпидемии, но позже был вынужден признать серьезность ситуации: стремительно растет число погибших, не хватает инфекционных больниц и врачей, а зараженные вирусом регионы на гране гражданских беспорядков. Официальное число погибших на полдень четверга — 429 человек, но независимые эксперты уверены, что Тегеран занижает эту цифру.

Экономические санкции США помешали Ирану закупить наборы для тестирования коронавируса в начале вспышки болезни. Затем администрация Трампа из гуманитарных соображений сняла некоторые ограничения для Центрального банка Ирана. Более того, Помпео недавно публично предложил Ирану прямую помощь, которую иранское внешнеполитическое ведомство в категорической форме отвергло.

Однако жесткую риторику Тегерана в адрес Вашингтона, скорее всего, придется смягчить, так как иранские власти не в силах самостоятельно бороться с коронавирусом. В четверг у Али Акбара Велаяти, старшего советника верховного лидера Али Хаменеи, был диагностирован COVID-19, сообщают местные СМИ.

На этой неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к Международному валютному фонду за экстренным кредитом для закупки необходимого медицинского оборудования. Это первая подобная просьба Исламской Республики к базирующейся в Вашингтоне финансовой организации.

“Вирусы не делают различий, — написал он в социальных сетях. — И человечество также не должно это делать”.

Сейчас

22:50

Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации

22:33

Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

22:05

Коронавирус отменил весеннюю сессию ПАСЕ

20:18

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

19:19

ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии

19:07

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

18:54

COVID-19 у бразильского президента все же нет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации

Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации

53 минуты назад
Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

2 часа назад
На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

3 часа назад
Старый Свет готовится к потерям: осложнения после коронавируса могут быть страшнее болезни

Старый Свет готовится к потерям: осложнения после коронавируса могут быть страшнее болезни

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 14 марта

10:00

Заседание Совета Федерации
Все трансляции
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Фуркад объявил о завершении карьеры

57 минут назад
Мыть руки и протирать гаджеты: в Москве принимают меры против вируса

Мыть руки и протирать гаджеты: в Москве принимают меры против вируса

1 час назад
Погоня за частицей Бога: новосибирские физики модернизируют швейцарский коллайдер

Погоня за частицей Бога: новосибирские физики модернизируют швейцарский коллайдер

1 час назад
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

10 часов назад
В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

6 часов назад
Еще не конец: шторм в Москве утихать не собирается

Еще не конец: шторм в Москве утихать не собирается

2 часа назад
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

11 часов назад
"Динамо" обыграло "Ахмат" в стартовом матче 22 тура чемпионата России

"Динамо" обыграло "Ахмат" в стартовом матче 22 тура чемпионата России

2 часа назад
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по "Евровидению"

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по "Евровидению"

3 часа назад
Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

7 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

7 часов назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

11.03.2020 19:28
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Шахматы. Горячкина стала второй на этапе Гран-при FIDE в Лозанне

Шахматы. Горячкина стала второй на этапе Гран-при FIDE в Лозанне

1 час назад
Киевский журналист спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом на Украине

Киевский журналист спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом на Украине

1 час назад
"Мы знали и боялись этого": Макрон объявил об ужесточении мер

"Мы знали и боялись этого": Макрон объявил об ужесточении мер

2 часа назад
Российские биатлонистки завоевали максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира

Российские биатлонистки завоевали максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира

2 часа назад
Канадский премьер, чья жена заболела коронавирусом, обратился к нации

Канадский премьер, чья жена заболела коронавирусом, обратился к нации

3 часа назад
Летнюю конференцию Apple проведут в онлайне из-за коронавируса

Летнюю конференцию Apple проведут в онлайне из-за коронавируса

3 часа назад
Помпео обсудил с Макеем поставки американской нефти в Белоруссию

Помпео обсудил с Макеем поставки американской нефти в Белоруссию

3 часа назад
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

3 часа назад
Программу этапа Кубка мира по биатлону сократят из-за короновируса

Программу этапа Кубка мира по биатлону сократят из-за короновируса

4 часа назад
COVID-19 у бразильского президента все же нет

COVID-19 у бразильского президента все же нет

4 часа назад
АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

4 часа назад
Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

4 часа назад
На Costa Magica оказались 38 россиян

На Costa Magica оказались 38 россиян

4 часа назад
Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

4 часа назад
ЕС продлил санкции против россиян

ЕС продлил санкции против россиян

4 часа назад
Немецкая биатлонистка Денизе Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира

Немецкая биатлонистка Денизе Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира

4 часа назад
Чернякова возглавила ФОМС, Стадченко перешла в ФМБА

Чернякова возглавила ФОМС, Стадченко перешла в ФМБА

5 часов назад
Актер снял на видео умершую от коронавируса сестру и пожаловался на похоронные службы

Актер снял на видео умершую от коронавируса сестру и пожаловался на похоронные службы

5 часов назад
Итальянцы сделали из русской "Буханки" классный автокемпер Matrioshka

Итальянцы сделали из русской "Буханки" классный автокемпер Matrioshka

5 часов назад
Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

6 часов назад
Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

6 часов назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

6 часов назад
Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

6 часов назад
Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

6 часов назад
Российские и турецкие военные договорились о патрулировании трассы в Идлибе

Российские и турецкие военные договорились о патрулировании трассы в Идлибе

7 часов назад
Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

7 часов назад
Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

8 часов назад
Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

8 часов назад
Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

8 часов назад
Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

8 часов назад
Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

8 часов назад
Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

9 часов назад
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

11 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку