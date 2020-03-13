Коронавирус помешал обострению отношений Ирана и США

Американские войска в четверг нанесли авиаудар по складам с оружием проиранской шиитской группировки “Катаиб Хезболлах” в Ираке в ответ на произошедший в среду ракетный обстрел военной базы Эт-Таджи, в результате которого погибли два американских военнослужащих и один британский солдат.

В последний раз похожее столкновение привело к опасной эскалации: убийству иранского генерала в Багдаде и массированному ракетному удару Тегерана по американским военным целям в Ираке.

В этот раз обе страны, по всей видимости, больше озабочены распространением нового вирусного заболевания COVID-19, которое вызвало настоящий хаос как в Соединенных Штатах, так и в Иране, пишет The National Interest.

“Ранее сегодня вечером Соединенные Штаты нанесли оборонительные высокоточные удары по объектам “Катаиб Хезболлах” по всему Ираку. Целями этих ударов стали пять складов с оружием, чтобы значительно ослабить ее способность совершать в будущем атаки на силы коалиции, — говорится в заявлении министерства обороны США. — Эти удары носили оборонительный, пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев, которые продолжают атаковать базы с силами коалиции”.

Чуть ранее министр обороны Марк Эспер дал понять, что ответный удар ограничится территорией Ирака: “мы концентрируем наше внимание на группировках, которые находятся в Ираке”.

Трамп приказал ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани в январе после того, как в результате ракетного обстрела в декабре 2019 г. был убит американский переводчик в Ираке. Иран в ответ нанес ракетный удар по американской базе в Ираке. Позже иракские власти усомнились в том, что Тегеран стоял за декабрьским нападением.

В этот раз для Багдада источник нападения очевиден. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдул Махди осудил обстрел боевиков, назвав его “террористическим актом”.

Трамп никак не прокомментировал боевые действия во время своего обращения к нации в среду вечером. Вместо этого он пытался успокоить американцев в связи с распространением опасного вируса, он также объявил о введении запрета на авиасообщение из пораженной COVID-19 континентальной Европы.

"У вируса не будет ни единого шанса одолеть нас, — заявил Трамп. — Ни одна страна не подготовлена так хорошо или более устойчивая, чем Соединенные Штаты”.

Между тем, коронавирус продолжает крайне негативно влиять на американскую экономику: по всей стране закрываются предприятия, отменяются спортивные соревнования и культурные мероприятия, закрываются на карантин школы и университеты. Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи предупредил законодателей в среду, что национальная система тестирования на коронавирус “терпит неудачу” и ситуация “будет ухудшаться".

Иран сталкивается с более масштабной вспышкой болезни. Первоначально Тегеран пытался преуменьшить размер эпидемии, но позже был вынужден признать серьезность ситуации: стремительно растет число погибших, не хватает инфекционных больниц и врачей, а зараженные вирусом регионы на гране гражданских беспорядков. Официальное число погибших на полдень четверга — 429 человек, но независимые эксперты уверены, что Тегеран занижает эту цифру.

Экономические санкции США помешали Ирану закупить наборы для тестирования коронавируса в начале вспышки болезни. Затем администрация Трампа из гуманитарных соображений сняла некоторые ограничения для Центрального банка Ирана. Более того, Помпео недавно публично предложил Ирану прямую помощь, которую иранское внешнеполитическое ведомство в категорической форме отвергло.

Однако жесткую риторику Тегерана в адрес Вашингтона, скорее всего, придется смягчить, так как иранские власти не в силах самостоятельно бороться с коронавирусом. В четверг у Али Акбара Велаяти, старшего советника верховного лидера Али Хаменеи, был диагностирован COVID-19, сообщают местные СМИ.

На этой неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к Международному валютному фонду за экстренным кредитом для закупки необходимого медицинского оборудования. Это первая подобная просьба Исламской Республики к базирующейся в Вашингтоне финансовой организации.

“Вирусы не делают различий, — написал он в социальных сетях. — И человечество также не должно это делать”.