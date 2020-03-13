США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Глава американской администрации пояснил, что такой шаг будет полезен сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны и позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков. Он пообещал заполнить нефтехранилища по максимуму, так сейчас "отличное время" для этого, передает "Интерфакс".