Головин переподписал контракт с "Монако" до 2024 года

Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками. Теперь российский футболист будет связан договором с клубом из Монте-Карло до лета 2024 года.

При этом официального объявления об этом на данный момент не было. Его планирует сделать в ближайшее время. Как сообщает Спортбокс.Ru, прежнее соглашение 23-летнего россиянина было рассчитано до 2023 года.

Напомним, что Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, куда он перебрался из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне Александр сыграл 25 матчей за команду с Лазурного берега, став автором трех голов и четырех результативных передач.

После 28 туров чемпионата Франции монегаски располагаются на девятой строчке таблицы, в которых они набрали 40 очков.