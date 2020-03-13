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Коронавирус 35 минут назад

13 марта 202023:46

Президент Украины призвал соотечественников вернуться на родину в течение 3 суток

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал всех граждан страны в течение трех суток вернуться на родину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.

По словам главы государства, граждане, которые по объективным причинам не смогут этого сделать, должны обратиться за помощью в консульства в странах пребывания, и Киев будет организовывать вывоз украинцев спецрейсами, передает ТАСС.

Также Владимир Зеленский проинформировал, что в ночь на понедельник, 16 марта, вступает в силу запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан, за исключением тех, кто имеет право на временное или постоянное проживание, в частности представителей официальных международных организаций и дипломатических миссий. При этом грузовые пункты пропуска всех видов продолжат работу. Вводимые меры будут действовать в течение двух недель, после чего этот вопрос будет рассмотрен повторно.

Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку эпидемии коронавируса пандемией. На сегодня случаи инфицирования зафиксированы в 117 странах мира. Число заразившихся составляет более 137 тысяч человек, свыше 5 тысяч скончались, почти 70 тысяч – выздоровели.

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