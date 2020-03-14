Школы при посольствах в Москве уходят на внеплановые каникулы

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в московских школах при посольствах, где учатся дети сотрудников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, с 16 марта вводятся двухнедельные каникулы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Департамент образования Москвы предписал негосударственным образовательным организациям объявить с 16 марта двухнедельные каникулы или перевести учащихся на дистанционное обучение, сообщает РИА Новости. В связи с последовавшими обращениями москвичей в штабе разъяснили, что двухнедельные каникулы распространяются только на вышеупомянутые школы при посольствах, соответствующее письмо за подписью руководителя Департамента образования и науки города Москвы Исаака Калины было направлено в десять образовательных учреждений при посольствах иностранных государств, уточняет ТАСС.