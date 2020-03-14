США обвинили россиянина в крупном мошенничестве

Проживающему в штате Флорида россиянину Денису Сотникову предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

Как утверждает Комиссия по ценным бумагам и биржам США, обвиняемый продавал американским инвесторам фальшивые ценные бумаги, чем нанес ущерб в размере не менее 26 миллионов долларов.

В соответствии с исковым заявлением, часть средств, полученных в результате незаконных действий Дениса Сотникова, могла получить его супруга Наталья Мазитова, также проживающая в штате Флориде, передает ТАСС. По утверждению прокуратуры в Нью-Джерси, Денис Сотников задержан и предстал перед судом.