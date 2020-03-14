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14 марта 202000:26

Реальный удар по рынку нефти еще впереди

Global Look Press

С начала года почти каждый аналитик или банковское учреждение строили прогнозы по снижению спроса на нефть из-за разрушительного воздействия коронавируса. Число случаев заболевания коронавирусом в Китае — крупнейшем в мире импортере нефти — в последние дни стабилизировалось, поэтому, возможно, есть те, кто считают, что худшее для спроса на нефть уже позади.

Однако в ближайшем будущем стоит готовиться к очередным потрясениям, поскольку крупнейший в мире потребитель нефти, США, начинает собственную войну против смертоносного вируса.

Когда в Китае впервые были введены запреты на въезд в наиболее пострадавшие от коронавируса районы, спрос на нефть значительно снизился. Аналитики попытались определить возможные потери объемов спроса на нефть. Когда стало ясно, что Китай не контролирует ситуацию, другие страны закрыли границы и прекратили воздушные перевозки, что ухудшило прогноз спроса.

В среду ВОЗ официально объявила ситуацию с COVID-19 пандемией, добавив: «Мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности коронавируса, так и тревожными уровнями бездействия…

«Несмотря на то, что ограничения на поездки могут показаться правильным шагом, это не то, что обычно рекомендует ВОЗ. Сейчас это обусловлено социальной дезорганизацией, которую они вызывают, и интенсивным использованием необходимых ресурсов», — пояснил представитель ВОЗ Тарик Яшареви.

«Нет!» поездкам из Европы в США

Тем не менее, в среду президент США Дональд Трамп распорядился приостановить все поездки из Европы, за исключением Великобритании, в США на следующие 30 дней на фоне распространения коронавируса.

Это сказалось на спросе на нефть в Китае. В прошлом месяце МЭА предупредило, что спрос на нефть в первом квартале снизится до 435 тыс. баррелей в сутки. Именно тогда развитие вируса было сосредоточено в Китае.

По данным EIA, по состоянию на 2017 год США потребляли 19,96 млн баррелей в день нефти и нефтяных жидкостей, 20% мирового потребления нефти. Китай в 2017 году потреблял 13,57 млн баррелей в день.

В США не только запрет на поездки отразится на спросе на нефть. Из-за коронавируса возникла паника. В итоге предметы домашнего обихода в большинстве магазинов и в интернете стали недоступны, включая, в первую очередь, дезинфицирующие средства для рук, антибактериальное мыло и туалетную бумагу.

Спорт

Все любят спорт. Но даже он не защищен от вируса. В среду НБА отменила сезон, когда у одного игрока обнаружили коронавирус. В четверг НХЛ заявила, что отменяет проведение оставшихся 189 игр в сезоне. MLB также может приостановить свою деятельность.

Все эти отмены — беспрецедентные по своему масштабу явления в профессиональном спорте, и это, безусловно, приведет к снижению спроса на нефть, ведь прекратится поток болельщиков и команд на мероприятия, которые не проводятся.

Чрезвычайные положения

Мичиган, Теннесси, Калифорния, Массачусетс, штат Вашингтон, Вашингтон, округ Колумбия, Аризона, Колорадо, Северная Каролина, Аляска, Нью-Йорк, Огайо, Висконсин, Кентукки, Флорида ввели чрезвычайное положение.

В Мичигане все государственные университеты закрылись и перешли на онлайн-обучение. Суды прекращают проведение суда присяжных, губернатор штата порекомендовал отменить любые собрания, в которых должно участвовать более 100 человек. Это задушит экономическую деятельность и спрос на топливо и нефть.

И, несмотря на то, что Нью-Йорк — город с населением 9 млн человек — стремится не повторить судьбу Италии, пока школы и метро остаются открытыми. Однако Бродвей, который дает представления для 14 млн человек в год, может быть закрыт.

В Калифорнии закрыты некоторые учебные учреждения, в том числе Беркли и Стэнфорд. Голливуд отменяет или переносит релизы. Количество бизнес-поездок сократилось, этот сектор вряд ли восстановится в этом году.

С нуля на отрицательную территорию?

ОПЕК была последней организацией, пересмотревшей рост спроса на нефть, с 980 тыс. баррелей в сутки в 2020 году в прошлом месяце до 60 тыс. баррелей в сутки — по сути, это прогноз нулевого роста. Пока люди накапливают все необходимое для того, чтобы оставаться дома, отменяются спортивные и развлекательные мероприятия, академические учреждения отправляют детей домой, дополнительный удар будет нанесен по росту спроса на нефть.

В следующем месяце аналитики могут пересмотреть прогнозы. Стоит учесть число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в США и проанализировать общественное мнение в качестве показателя роста спроса на нефть — или убытка.

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