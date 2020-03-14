Рекомендации ФИФА: международные матчи в марте и апреле надо перенести

Международная федерация футбола выпустила рекомендации о предстоящих в марте и апреле товарищеских матчах сборных. Из-за пандемии коронавируса в ФИФА призывают переносить встречи на более поздние даты.

"Проведение матчей в нынешних условиях может представлять потенциальный риск для здоровья футболистов и широкой общественности, — говорится в открытом письме организации, которое приводит РИА Новости. – Чтобы избежать ненужных рисков для здоровья, мы рекомендуем отложить все международные матчи с марта и апреля до тех пор, пока обстановка не станет безопасной и надежной. Впрочем, итоговое решение – за организаторами матчей".

Кроме того, в ФИФА клубам дали разрешение не отпускать своих игроков в сборные команды на встречи с международным статусом. В связи с этим имеющееся правило, изначально обязывающее клубы не воспрепятствовать своим футболистам отъезду в сборные, решено "заморозить" – в марте и апреле оно действовать не будет.

Напомним, что весной сборная России по футболу планирует сыграть два товарищеских матча с командами Швеции и Молдавии. Оба поединка ранее планировалось провести без зрителей.