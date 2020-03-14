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Коронавирус 29 минут назад

14 марта 202001:35

Кипр частично закрывает въезд для иностранцев

фото: Global Look Press

С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.

О ряде новых мер по противодействию распространения на Кипре нового коронавируса COVID-19 сообщил президент островного государства Никос Анастасиадис. Так, с 15 марта въезд на территорию республики будет запрещен любому гражданину, независимо от национальности, не принадлежащему ни к одной из следующих категорий: граждане Кипра; люди, проживающие в Республике Кипр на легальных основаниях; граждане Евросоюза или граждане третьих стран, работающие в Республике Кипр; граждане стран, уполномочены находиться на дипломатической службе или миссии в соответствии с двусторонними или международными конвенциями, передает ТАСС.

Помимо перечисленных категорий, правом на въезд в Республику Кипр будут обладать обучающиеся в местных вузах студенты, а также имеющие профессиональные обязательства иностранцы, обладающие выданным компетентным министерством разрешением.

Также Никос Анастасиадис сообщил, что властями республики принято решение о продлении периода закрытия государственных и частных учебных заведений, включая все школы, до 10 апреля текущего года. Одновременно Министерству образования поручено предпринять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить прохождение школьниками и студентами в период закрытия учебных заведений программы обучения.

К настоящему времени на Кипре подтвержден 21 случай заражения новым коронавирусом. Часть инфицированных находится на домашнем карантине, часть — в больницах. Два первых случая заражения были подтверждены на Кипре 9 марта, оба заболевших — вернувшиеся из-за границы местные жители,. До этого Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом, напоминает РИА Новости.

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