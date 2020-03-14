14 марта 202001:43

Фазель: итоговое решение IIHF по чемпионату мира будет в середине апреля

Global Look Press

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, когда будет вынесено окончательное решение о проведении чемпионата мира в Швейцарии. По его словам, судьба мирового первенства по хоккею станет известна в апреле.

"В понедельник, 16 марта у меня запланирована встреча с министром спорта Швейцарии, на которой мы обсудим меры по разрешению сложившейся ситуации, — приводит слова Фазеля ТАСС. – Мы изучаем все варианты развития ситуации в последующие дни. Мы контактируем с теми, кто работает над этим".

"Думаю, финальное решение будет в середине апреля. Ситуация с эпидемией может измениться, и мы все это мониторим. Никто не знает, какой ситуация будет за неделю, две, три. Все трудно, но мы продолжаем работу над организацией турнира".

Напомним, что ранее стало известно, что Россия предложила свою помощь в случае переноса соревнований из Швейцарии.

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