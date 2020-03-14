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Коронавирус 28 минут назад

14 марта 202002:19

Теперь и во Франции: коронавирусом заражен первый профессиональный футболист

ActuFoot/Twitter

Во Франции зарегистрирован первый официальный случай заражения коронавирусом среди футболистов профессионального клуба. Им стал южнокореец Хен Чжун Сук из "Труа". Его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Кроме того, вслед за ним еще одним инфицированным стал еще один игрок "Труа" – он выступает за молодежную команду, сообщает L'Equipe. Он находится под тщательным присмотром врачей. И Чжук Сук, и юный игрок уже изолированы.

Напомним, что чемпионат Франции, как и большинство спортивных турниров, приостановлен из-за пандемии коронавируса. О паузе во французском первенстве сообщили в пятницу. Лига 1 застыла после 28 тура, по итогам которых лидером турнира является "Пар Сен-Жермен".

"Труа" выступает в Лиге 2, где соревнования также были приостановлены после 28 раунда. "Труа" имеет в своем активе 51 очко и располагается на четвертой строчке, отставая от лидирующего "Лорьена" на три балла.

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