Как вернуть деньги за билеты и путевки в связи с ограничениями из-за коронавируса

На сайте Ростуризма размещено разъяснение о правах путешественников по возврату денежных средств за приобретенные путевки и билеты в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19.

В соответствии с правилами, в случае поездки в страну, где действует режим угрозы безопасности, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта. В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.

При этом к существенным изменениям обстоятельств относится, в том числе, невозможность совершения поездки по независящим от туриста обстоятельствам, но клиент должен возместить туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором. В случае несогласия с решением туроператора турист вправе оспорить размер вычета в судебном порядке.

Ростуризмом для путешественников организована горячая линия по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции: +7 (499) 678-12-03 (круглосуточно) и +7 (915) 117-04-51 (в будние дни с 10:00 до 19:00).

Ведомство рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Как сообщалось, с 16 марта Россия ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы государств и обратно. Вводятся ограничения на авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно. При этом чартерные рейсы в эти страны сохраняются при условии перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих и иных стран, а в РФ – граждан России, до полного вывоза указанных граждан в их страны.

Ранее было ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном, с 11 марта его также ограничили с Германией, Испанией, Италией и Францией. При этом допускались регулярные рейсы в Барселону, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом COVID-19 заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.

Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах, всего в мире к настоящему времени заразились около 134 тысяч человек, более 5 тысяч скончались.