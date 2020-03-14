14 марта 202005:10

В Находке из-за разлива мазуте введен режим ЧС

Олег Кожемяко/Вконтакте

Из-за разлива мазута, последовавшего после разгерметизации емкости на топливном складе, в приморской Находке введен режим чрезвычайной ситуации. Находящийся на месте происшествия губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что данным предварительной оценки, разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута.

Глава региона подчеркнул, что инцидент не повлияет на теплоснабжение Находки, запасы топлива есть, передает "Интерфакс".

Работы по ликвидации последствий разлива мазута займут несколько дней. В первую очередь, мазут будут собирать на льду озера Соленое. Уже собрано более 300 кубометров водомазутной смеси. В настоящее время устанавливаются причины случившегося и размер экологического ущерба. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 144 человека и 35 единиц техники.

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