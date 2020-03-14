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Коронавирус 9 минут назад

14 марта 202008:11

Распространение коронавируса: последние данные

Распространение коронавируса: последние данные

Как сообщалось, в США введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. О своем решении президент страны Дональд Трамп объявил в ходе пресс-конференции в Белом доме. Введение этого режима позволит Трампу выделить из федерального бюджета до 50 миллиардов долларов на борьбу с инфекцией. При этом глава американской администрации надеется, что режим ЧС вскоре можно будет отменить.

Палата представителей Конгресса приняла законопроект о программе помощи при коронавирусе: пострадавшим выделят десятки миллиардов долларов. Как ожидается, на следующей неделе инициативу одобрит Сенат. Глава Белого дома заявил, что, скорее всего, сдаст тест на коронавирус, подчеркнув при этом, что решение не связано с его контактом с зараженными.

 

Тем временем, крупные круизные компании на месяц приостанавливают туристическую деятельность из-за опасений по поводу распространения COVID-19. В США число инфицированных уже превысило 2 тысячи человек, всего же заболевших почти 150 тысяч. Впервые случай заражения зафиксирован в Мавритании.

Многие страны усилили меры по борьбе с распространением коронавируса, под запретом массовые скопления людей, закрыты крупнейшие музеи и театры. Чрезвычайное положение введено в Болгарии и Испании, Чехия запретила въезд иностранцев и выезд всех своих граждан. Ограничения на поездки военнослужащих внутри страны ввел американский Пентагон. На карантин ушла и Организация Объединенных Наций: сотрудники Секретариата ООН в течение месяца будут работать удаленно.

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