Крупное ДТП в Турции: 40 пострадавших

В Турции на трассе Аксарай — Адана в результате крупного ДТП с участием автобуса пострадали, по меньшей мере, 40 человек.

На место происшествия выехали пожарные и спасатели. Данные о причинах аварии и другие подробности пока не поступали, передает ТАСС.