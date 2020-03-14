В Совете Федерации введены специальные меры против коронавируса

В Совете Федерации введены специальные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19. С 14 марта всех, кто входит в здание — сенаторов, сотрудников и посетителей — проверяют тепловизорами. Также их просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью.

Люди в медицинских масках и халатах перед проходом посетителей через рамку металлодетектора проверяют их на наличие повышенной температуры. По словам одного из сотрудников верней палаты, данные меры введены по особому распоряжению, передает ТАСС.

По сообщению пресс-службы Совфеда, это решение аппарата палаты основано на рекомендациях оперативных штабов по коронавирусу.

В субботу, 14 марта, Совет Федерации проведет внеочередное заседание, чтобы утвердить решения регионов по поправкам в Конституцию России. В минувшую среду изменения одобрили обе палаты российского парламента, после чего законопроект направили в региональные законодательные собрания. Изменения поддержали все 85 субъектов Российской Федерации. После утверждения Советом Федерации документ направят в Конституционный суд.