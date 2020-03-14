Свободное посещение школ и семейный карантин: новые меры против коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 13 марта это заболевание подтверждено у 24 жителей столицы, за предшествующие сутки число заболевших выросло на 5 человек.

В соответствии с указом мэра столицы, режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусу COVID-19, но и для совместно проживающих с ними лиц. Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней.

Для получения больничного следует позвонить по телефону горячей линии 8-495-870-45-09, и курьер доставит больничный лист по месту проживания. Больничный будет выдан даже в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний.

Школьники, возвращающиеся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, должны проходить самоизоляцию в том же порядке, что и взрослые. При этом по просьбам родителей с понедельника, 16 марта, вводится свободное посещение школ.

Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее, отметил Собянин: у каждой семьи могут быть свои обстоятельства, иммунитет у детей также разный.

Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. При этом обычные занятия в школах будут продолжаться.

Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.

На работодателей возложена обязанность не допускать на рабочее место и на территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому. Это делается с целью защитить здоровье других работников: Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда.

В указе мэра Собянина режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, официально признается обстоятельством непреодолимой силы. В сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств, отметил мэр.

Мэр также поблагодарил москвичей за понимание и ответственность, с которыми большинство из них соблюдают ограничительные меры.