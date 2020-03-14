Начинается совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Российские и турецкие военные с завтрашнего дня приступают к совместному патрулированию трассы М-4 в сирийском Идлибе, сообщает министерство обороны РФ. Договоренность об этом была достигнута на совместных переговорах в Анкаре. Отмечается, что они прошли "в конструктивном ключе" и позволят реализовать все договоренности по Идлибской зоне деэскалации, достигнутые между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 5 марта.

Ранее экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов предполагал, что в Турции наших военных ждут жесткие переговоры.

Российская военная делегация прибыла в Анкару 10 марта. Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что среди тем обсуждения – совместное патрулирование.

На переговорах лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана 5 марта стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня.