"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем РПЛ с "Оренбургом"

В рамках 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде сыграет с "Оренбургом". В преддверии встречи руководство столичной команды обратилось к болельщикам клуба.

"Уважаемые поклонники красно-белых, планирующие поддержать команду в матче против "Оренбурга". Убедительно просим соблюдать правила поведения и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры", – говорится на официальном сайте "Спартака".

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал на 650 тысяч рублей "Спартак" и ЦСКА за поведение болельщиков в матче 1/4 финала Кубка России.

Напомним, "Красно-белые" с 25 очками занимают десятое место в турнирной таблице, а оренбуржцы расположились строчкой ниже, имея в активе на два очка меньше. Матч "Оренбург" – "Спартак" состоится в субботу, 14 марта, пройдет на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге, начало – в 14:00 по московскому времени.