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Коронавирус 9 минут назад

14 марта 202011:45

В Подмосковье также вводят свободное посещение школ и семейный карантин

В Подмосковье на период повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции вводится свободное посещение несовершеннолетними учащимися занятий в образовательных организациях, учреждениях физкультуры и спорта. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева от 13 марта.

Постановление обязывает граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, вернувшимися из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу COVID-19, также обеспечить самоизоляцию на дому.

Работодателям Подмосковья предписано обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Постановление устанавливает, что распространение новой коронавирусной инфекции в сложившихся условиях является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности. Сам режим повышенной готовности объявлен обстоятельством непреодолимой силы.

Ранее сегодня об аналогичных мерах для Москвы объявил мэр столицы Сергей Собянин.

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