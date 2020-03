Этапы Формулы-1 в Нидерландах и Испании под угрозой отмены

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в Испании будет отменен, а гонка в Нидерландах перенесена на неопределенный срок, об этом сообщил ирландский журналист издания Formula Spy Томас Махер.

"Мне сообщили, Зандворт и Испания не состоятся в мае, – написал Махер в Twitter. – Гран-при Нидерландов отложен, Барселона отменена. Насыщенный график в июле-августе с финалом сезона в Абу-Даби, который состоится 13 декабря".

Am told that Zandvoort and Spain will not be happening in May. Dutch GP postponed, Barcelona cancelled and no deal for 2021. Packed schedule through July August with season finale in Abu Dhabi Dec 13th. #F1