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14 марта 202011:43

Два человека погибли в столкновении машины с электричкой под Киржачом

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Два человека погибли, еще трое получили различные травмы в результате столкновения электрички с легковым автомобилем на переезде во Владимирской области, сообщили в региональном управлении МВД.

Страшная авария произошла около 02:20 ночи 14 марта в Киржачском районе, на 16-м километре перегона Кольчугино — Киржач. Переезд в этом месте не оборудован шлагбаумами и барьерами, так что 35-летний водитель Hyundai Solaris смог беспрепятственно выехать прямо перед следовавшей из Москвы электричкой, невзирая на красные сигналы светофора.

После столкновения смятая машина перевернулась и очутилась в кювете. К моменту прибытия фельдшеров владелец автомобиля и 28-летний пассажир были мертвы. Находившиеся на заднем сидении трое юношей 2002, 2003 и 2006 годов рождения оказались в больнице с различными травмами.

Движение на железнодорожной ветке было закрыто на протяжении 40 минут.

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