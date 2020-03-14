Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санэпидконтроля в детсадах, школах, организациях среднего профессионального и дополнительного образования детей. Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции регионам, в частности, рекомендовано при необходимости временно переводить учащихся на дистанционную форму обучения.

В рекомендациях также говорится о своевременной дезинфекции, контроле графика уборки и проветривания помещений. При этом в большинстве регионов стране в ближайшее время предстоят плановые каникулы, напоминает пресс-служба Минпросвещения.

Первостепенной задачей в министерстве называют защиту здоровья учеников и работников системы образования. Для того, чтобы дети могли продолжать получать знания, предлагается задействовать то, что уже удалось создать в рамках нацпроекта "Образование". Прежде всего это ресурс Российской электронной школы, доступный всем онлайн. Минпросвещения призывает использовать повсеместно опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение.

В Москве и Подмосковье для профилактики распространения коронавируса COVID-19 с понедельника, 16 марта, вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители.