Тема:

Коронавирус 17 минут назад

14 марта 202013:01

Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санэпидконтроля в детсадах, школах, организациях среднего профессионального и дополнительного образования детей. Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции регионам, в частности, рекомендовано при необходимости временно переводить учащихся на дистанционную форму обучения.

В рекомендациях также говорится о своевременной дезинфекции, контроле графика уборки и проветривания помещений. При этом в большинстве регионов стране в ближайшее время предстоят плановые каникулы, напоминает пресс-служба Минпросвещения.

Первостепенной задачей в министерстве называют защиту здоровья учеников и работников системы образования. Для того, чтобы дети могли продолжать получать знания, предлагается задействовать то, что уже удалось создать в рамках нацпроекта "Образование". Прежде всего это ресурс Российской электронной школы, доступный всем онлайн. Минпросвещения призывает использовать повсеместно опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение.

В Москве и Подмосковье для профилактики распространения коронавируса COVID-19 с понедельника, 16 марта, вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители.

Ранее по теме

Сейчас

13:23

Летящий в Москву "Суперджет" подал сигнал тревоги и снизился

12:59

Стран с коронавирусом стало на две больше

12:51

Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

12:07

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

11:28

Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику, чем снижение цен на нефть

10:21

Совет Федерации утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

10:03

Свободное посещение школ и семейный карантин: новые меры против коронавируса в Москве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Комплекс мер по борьбе с новой инфекцией утвержден премьером

Комплекс мер по борьбе с новой инфекцией утвержден премьером

56 минут назад
Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

20 минут назад
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

45 минут назад
Используемую американцами и британцами базу Таджи обстреляли "Катюшами"

Используемую американцами и британцами базу Таджи обстреляли "Катюшами"

35 минут назад
Стало известно, какими последствиями для организма грозит коронавирус

Стало известно, какими последствиями для организма грозит коронавирус

1 час назад
Клишас ответил на вопросы по поправкам в Конституцию

Клишас ответил на вопросы по поправкам в Конституцию

1 час назад
Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику, чем снижение цен на нефть

Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику, чем снижение цен на нефть

1 час назад
Билл Гейтс покинул руководство Microsoft

Билл Гейтс покинул руководство Microsoft

10 часов назад
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

6 часов назад
Во время Ралли Мексики у финского гонщика полностью сгорела машина. Видео

Во время Ралли Мексики у финского гонщика полностью сгорела машина. Видео

2 часа назад
Начинается совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Начинается совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

1 час назад
США обвинили россиянина в крупном мошенничестве

США обвинили россиянина в крупном мошенничестве

12 часов назад
Противовирусный карантин: как справляются с изоляцией жители разных стран?

Противовирусный карантин: как справляются с изоляцией жители разных стран?

6 часов назад
Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

20 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

21 час назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

11.03.2020 19:28
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Apple временно закрывает магазины по всему миру

Apple временно закрывает магазины по всему миру

44 минуты назад
В Подмосковье также вводят свободное посещение школ и семейный карантин

В Подмосковье также вводят свободное посещение школ и семейный карантин

1 час назад
Два человека погибли в столкновении машины с электричкой под Киржачом

Два человека погибли в столкновении машины с электричкой под Киржачом

1 час назад
"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем РПЛ с "Оренбургом"

"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем РПЛ с "Оренбургом"

2 часа назад
Спешившая в больницу скорая опрокинулась после ДТП в Петербурге

Спешившая в больницу скорая опрокинулась после ДТП в Петербурге

2 часа назад
Совет Федерации отменил зарубежные поездки сенаторов и прием делегаций

Совет Федерации отменил зарубежные поездки сенаторов и прием делегаций

2 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 14 марта 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 марта 2020 года

2 часа назад
Шторм в Москве: 335 поваленных деревьев, семь пострадавших и один погибший

Шторм в Москве: 335 поваленных деревьев, семь пострадавших и один погибший

2 часа назад
Свободное посещение школ и семейный карантин: новые меры против коронавируса в Москве

Свободное посещение школ и семейный карантин: новые меры против коронавируса в Москве

3 часа назад
Крупное ДТП в Турции: 40 пострадавших

Крупное ДТП в Турции: 40 пострадавших

4 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова. Портрет семейной драмы

Расследование Эдуарда Петрова. Портрет семейной драмы

7 часов назад
1 534
Роналдиньо пятью голами помог заключенным выиграть копченую свинью

Роналдиньо пятью голами помог заключенным выиграть копченую свинью

8 часов назад
Кипр частично закрывает въезд для иностранцев

Кипр частично закрывает въезд для иностранцев

11 часов назад
Сотрудники штаб-квартиры ООН переходят на удаленный режим работы

Сотрудники штаб-квартиры ООН переходят на удаленный режим работы

11 часов назад
Школы при посольствах в Москве уходят на внеплановые каникулы

Школы при посольствах в Москве уходят на внеплановые каникулы

13 часов назад
"Динамо" обыграло "Ахмат" в стартовом матче 22 тура чемпионата России

"Динамо" обыграло "Ахмат" в стартовом матче 22 тура чемпионата России

15 часов назад
Старый Свет готовится к потерям: осложнения после коронавируса могут быть страшнее болезни

Старый Свет готовится к потерям: осложнения после коронавируса могут быть страшнее болезни

16 часов назад
Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

16 часов назад
На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

16 часов назад
Летнюю конференцию Apple проведут в онлайне из-за коронавируса

Летнюю конференцию Apple проведут в онлайне из-за коронавируса

17 часов назад
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

17 часов назад
В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

19 часов назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

19 часов назад
Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

22 часа назад
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

23 часа назад
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

13.03.2020 12:43
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку