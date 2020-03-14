Совфед одобрил закон об изменениях в бюджет для реализации социальных мер

Совет Федерации одобрил закон о внесении в федеральный бюджет на 2020-2022 годы изменений, направленных на реализацию социальных мер, передает канал "Россия 24". Они были предложены президентом в послании Федеральному собранию в середине января. Закон предусматривает увеличение расходов бюджета.

Падение цен на нефть и коронавирус не помешают России выполнить свои социальные обязательства перед населением, оснований для корректировки доходной части бюджета нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Период этот будет пройден стабильно, подчеркнула политик.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у двух человек в Кемерове. Заболевшие госпитализированы в инфекционную больницу и получают лечение. Таким образом, всего в России заразились 47 человек.