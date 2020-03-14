Летящий в Москву "Суперджет" подал сигнал тревоги и снизился

Пассажирский "Суперджет-100", который летит в Москву из Будапешта, подал сигнал тревоги и снизился до высоты в 4500 метров. Сейчас он пролетает на этой высоте над территорией Польши.

Авиалайнет, выполняющий рейс SU2033, подал сигнал "General emergency" чуть меньше чем через полчаса после взлета. О причинах пока ничего не сообщается.

Посадка "Суперджета" в столичном аэропорту Шереметьево ожидается в 14:53 московского времени, пишет ТАСС.