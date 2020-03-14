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Коронавирус 6 минут назад

14 марта 202014:09

Министр здравоохранения Украины пообещал смерть всем пенсионерам

twitter.com/donetsk62ua

Новый коронавирус COVID-19 не поражает детей, но все пенсионеры помрут, заявил на заседании комитета здоровья нации Верховной рады новый министр здравоохранения Украины Илья Емец. По мнению депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, таким чиновникам нужен тренинг хотя бы для того, чтобы они знали, что не нужно говорить. Тем более, что это не соответствует действительности.


Железняк рассказал в "Фейсбуке", что задал вопрос министру, дав тому возможность исправить свою оплошность. Ответ, по словам депутата, был таким, что непонятно — успокаивает министр или нагоняет еще больше паники.

Позднее Емец извинился за свои слова, пишут украинские телеграм-каналы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал всех граждан страны в течение трех суток вернуться на родину, так как с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.

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