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Поправки в Конституцию 29 минут назад

14 марта 202014:27 (обновлено в 14:47)

Президент направил в КС закон о поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин направил в Конституционный суд РФ закон о поправке к Конституции, передает "Интерфакс".

Он был принят Государственной думой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации, а затем и региональными парламентами. Документ будет рассмотрен КС на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Предполагается, что оно состоится в среду, 22 апреля, которую объявят нерабочим днем.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что голосование должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Точная дата голосования будет зависеть от "обстоятельств и ситуации", добавила она после внеочередного заседания Совфеда.

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