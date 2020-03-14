14 марта 202014:05

"Спартак" вышел на матч с "Оренбургом" самым молодым составом в XXI веке

spartak.com

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде встречается с "Оренбургом". На это противостояние столичная команда вышла самым молодым составом в XXI веке.

"Красно-белые" начали игру в следующем составе: Максименко, Джикия (капитан), Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон. Как сообщает пресс-служба москвичей, средний возраст команды на поле составил 22,45 года.

Напомним, подопечные Доменико Тедеско с 25 очками занимают десятое место в турнирной таблице, а оренбуржцы расположились строчкой ниже, имея в активе на два очка меньше.

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