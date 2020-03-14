Тема:

Поправки в Конституцию 9 минут назад

14 марта 202015:08 Анастасия Ефимова

Поправки в Конституцию: впереди — экспертиза КС и общероссийское голосование

Поправки в Конституцию: впереди — экспертиза КС и общероссийское голосование

Совет Федерации 14 марта утвердил итоги рассмотрения закона о поправках в Конституцию России региональными парламентами. На этой неделе документ одобрили все 85 субъектов Федерации.

Измерение температуры на входе, обязательная дезинфекция рук — техника противовирусной безопасности как обязательное условие продуктивной работы.

Минимизировать количество временных пропусков, которые выдает аппарат верхней палаты российского парламента. Организовать удаленную работу для тех, кто на карантине. И запретить зарубежные командировки для сенаторов. У которых в ближайшие дни будет очень много дел.

Организовать работу с гражданами, в том числе в регионах, — распоряжение спикера Совета Федерации. Валентина Матвиенко поручила коллегам разъяснить каждому предложенные к Конституции поправки. На этой неделе их поддержали региональные парламентарии — все 85 регионов большой страны высказались за предложенные нововведения. В 50 субъектах не было ни одного голоса против, в пяти документ поддержали единогласно.

"Законодательные и представительные органы государственной власти всех 85 субъектов Российской Федерации рассмотрели закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти и одобрили его", — указал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Андрей Клишас.

Это была оперативная работа, которая стала возможна прежде всего потому, что каждый из регионов принимал непосредственное участие в подготовке поправок и высказывал свои предложения, которые в документе были учтены. Именно поэтому, как считают сенаторы, новые статьи Конституции фактически отражают интересы и каждого гражданина, и всех политических сил.

"Закон одобрен, как вы уже слышали, всеми 85 региональными парламентами. В принципе, исходя из настроений подавляющего большинства россиян, господствующей в обществе сейчас атмосфере, результат ожидаемый. Все они поддержали инициативу президента России, принятый нами закон. Это значит, что инициатива президента о внесении изменений в Основной закон, предложенные им новации отражают назревшие потребности дальнейшего развития как страны в целом, так и субъектов Российской Федерации. Итоги голосования — это еще одно убедительное свидетельство того, что в коренных вопросах развития страны на длительную историческую перспективу высшее руководство российского государства федеральная власть и субъекты РФ едины", — заявила на заседании спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

164 голоса — за. Таким образом, с утверждением Советом Федерации решения региональных депутатов парламентский этап работы над поправками фактически завершен. Впереди — экспертиза Конституционного суда и самое главное — общероссийское голосование, на котором окончательное решение о внесении изменений в главный закон страны должны будут принять ее граждане.

Ранее по теме

Сейчас

15:13

Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет сел в Шереметьеве

15:11

РЖД отменяют поезда из Москвы в Берлин и Париж

14:39

Москву ждут дождь, метель и северный ветер

13:47

Президент направил в КС закон о поправке к Конституции

13:23

Летящий в Москву "Суперджет" подал сигнал тревоги и снизился

12:59

Стран с коронавирусом стало на две больше

12:51

Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Поправки в Конституцию: впереди — экспертиза КС и общероссийское голосование

Поправки в Конституцию: впереди — экспертиза КС и общероссийское голосование

40 минут назад
Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет сел в Шереметьеве

Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет сел в Шереметьеве

17 минут назад
За диверсии и теракты платили хорошо: детали сотрудничества США с боевиками

За диверсии и теракты платили хорошо: детали сотрудничества США с боевиками

53 минуты назад
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

26 минут назад
Москву ждут дождь, метель и северный ветер

Москву ждут дождь, метель и северный ветер

59 минут назад
Комплекс мер по борьбе с новой инфекцией утвержден премьером

Комплекс мер по борьбе с новой инфекцией утвержден премьером

3 часа назад
Клишас ответил на вопросы по поправкам в Конституцию

Клишас ответил на вопросы по поправкам в Конституцию

4 часа назад
Используемую американцами и британцами базу Таджи обстреляли "Катюшами"

Используемую американцами и британцами базу Таджи обстреляли "Катюшами"

3 часа назад
Одноногий житель Иркутска рухнул с балкона при попытке спуститься с пятого этажа

Одноногий житель Иркутска рухнул с балкона при попытке спуститься с пятого этажа

2 часа назад
Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

2 часа назад
Стало известно, какими последствиями для организма грозит коронавирус

Стало известно, какими последствиями для организма грозит коронавирус

3 часа назад
Министр здравоохранения Украины пообещал смерть всем пенсионерам

Министр здравоохранения Украины пообещал смерть всем пенсионерам

1 час назад
Начинается совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Начинается совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

4 часа назад
Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

23 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

23 часа назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

11.03.2020 19:28
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
В "Йокерите" опровергли информацию об отказе от участия в плей-офф КХЛ

В "Йокерите" опровергли информацию об отказе от участия в плей-офф КХЛ

1 час назад
Стран с коронавирусом стало на две больше

Стран с коронавирусом стало на две больше

1 час назад
Совфед одобрил закон об изменениях в бюджет для реализации социальных мер

Совфед одобрил закон об изменениях в бюджет для реализации социальных мер

1 час назад
"Спартак" вышел на матч с "Оренбургом" самым молодым составом в XXI веке

"Спартак" вышел на матч с "Оренбургом" самым молодым составом в XXI веке

1 час назад
Матвиенко уточнила ситуацию с медицинскими масками

Матвиенко уточнила ситуацию с медицинскими масками

2 часа назад
Apple временно закрывает магазины по всему миру

Apple временно закрывает магазины по всему миру

3 часа назад
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

3 часа назад
Фигуристка Загитова выступит в образе Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари"

Фигуристка Загитова выступит в образе Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари"

3 часа назад
Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику, чем снижение цен на нефть

Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику, чем снижение цен на нефть

4 часа назад
Два человека погибли в столкновении машины с электричкой под Киржачом

Два человека погибли в столкновении машины с электричкой под Киржачом

4 часа назад
"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем РПЛ с "Оренбургом"

"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем РПЛ с "Оренбургом"

4 часа назад
Спешившая в больницу скорая опрокинулась после ДТП в Петербурге

Спешившая в больницу скорая опрокинулась после ДТП в Петербурге

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 14 марта 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 марта 2020 года

5 часов назад
Шторм в Москве: 335 поваленных деревьев, семь пострадавших и один погибший

Шторм в Москве: 335 поваленных деревьев, семь пострадавших и один погибший

5 часов назад
Во время Ралли Мексики у финского гонщика полностью сгорела машина. Видео

Во время Ралли Мексики у финского гонщика полностью сгорела машина. Видео

5 часов назад
Свободное посещение школ и семейный карантин: новые меры против коронавируса в Москве

Свободное посещение школ и семейный карантин: новые меры против коронавируса в Москве

5 часов назад
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

8 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Портрет семейной драмы

Расследование Эдуарда Петрова. Портрет семейной драмы

9 часов назад
1 884
Билл Гейтс покинул руководство Microsoft

Билл Гейтс покинул руководство Microsoft

13 часов назад
США обвинили россиянина в крупном мошенничестве

США обвинили россиянина в крупном мошенничестве

15 часов назад
В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

22 часа назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

22 часа назад
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

13.03.2020 13:36
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

13.03.2020 12:43
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку