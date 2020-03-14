За диверсии и теракты платили хорошо: детали сотрудничества США с боевиками

США участвуют в подготовке террористов и поставках им оружия на территории Сирии. Об этом рассказал бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешел на сторону террористов, а в 2020 был задержан сирийскими войсками.



Американскую базу в Эт-Танфе в Сирии Султан Аид Абдулла Соуд покинул после того, как попал на два месяца в тюрьму за то, что воспользовался на мобильной связью ее территории. Затем бывший полковник САР попытался вернуться в районы, подконтрольные правительству, где и был задержан военной конттразвездкой. Во время допроса дезертир рассказал о том, какими методами Вашингтон добивается своих целей на сирийской земле.

"С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Они учили нас пользоваться оружием и подрывному делу. Среди обучаемых были иностранцы, возможно игиловцы (запрещено в РФ). После двухнедельного обучения их отправили на восток — за Евфрат — по воздуху", — рассказывал Соуд.

Отряд Соуда выполнял задания на востоке провинции Эс-Сувейда. За успешные диверсии и теракты платили хорошо: экс-полковник получал зарплату 500 долларов. Целями боевиков, как правило, были нефтяные комплексы и объекты инфраструктуры. Главная задача — напугать людей и причинить максимальный вред. Причем география подрывной деятельности по указаниям со стороны США со временем расширялась.

"Я не знаю точно, что случилось у американцев, но они уменьшили финансирование и сказали: если хотите получить больше, нужно выполнить операции вне 55-километровой зоны. Часть боевиков была направлена в провинцию Аль-Хасака, другие – в Идлиб", — добавляет Соуд.

Рассказал экс-полковник и о том, как живут беженцы в лагере Рукбан. Основной задачей самого Соуда было сдерживание жителей лагеря. По его словам, ситуация крайне тяжелая: воды, продовольствия и медикаментов почти нет, а покинуть лагерь люди не могут.

"Народ бежит, но это случалось крайне редко. Американцы запрещают это делать, убивают тех, кто пытается вырваться. Однако за 300-400, иногда за 500 долларов они позволяют покинуть район 55-ти километровой зоны", — вспоминает экс-полковник.

По словам бывшего военнослужащего, американцы не только финансируют и обучают боевиков и держат людей в заложниках, но и не препятствуют трафику оружия и наркотиков, налаженному террористами запрещенной в России ИГИЛ. В ходе допроса Соуд предоставил сведения о количестве личного состава и вооружении на базе Эт-Танф, о незаконных формированиях, дислоцирующихся на ее территории, и координаты важных объектов. Также он озвучил примерное число семей, желающих вернуться домой. Эта информация поможет сирийским властям в борьбе с боевиками и восстановлении контроля над территорией страны.